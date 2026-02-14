Concert, Café Associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

Concert Vendredi 20 février, 20h30 Café Associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:30:00+01:00

Posée sur son île, Manefa puise dans ce que la vie a de brutal et de doux. Elle vous embarque dans un tourbillon poétique côtoyant la solastalgie et la résilience. Manefa se laisse porter par le flot d’une néo-folk onirique, qui résonne avec d’autres artistes comme Agnes Obel, CocoRosie ou encore Klô Pelgag. Les pieds ancrés dans la terre et l’âme rêveuse, elle navigue avec émerveillement dans un labyrinthe existentiel. Posez-vous près d’elle et plongez dans cet océan des possibles.

Marion (Guitare/voix) , Morgane (Piano/voix)

https://www.youtube.com/@Manefa-music

Manefa – Néo Folk Française