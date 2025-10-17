CONCERT « CAFÉ TANGO » Grenade

CONCERT « CAFÉ TANGO » Grenade vendredi 17 octobre 2025.

CONCERT « CAFÉ TANGO »

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Un concert de Omar HASAN & Grégory DALTIN.

Une programmation de la Mairie de Grenade.

« Le tango est une mélodie qui s’empare de nous en épousant les tourments du cœur et du corps. Le tango, c’est aussi un langage universel, un trait d’union entre les peuples, une escale au bout du monde, l’écho amplifié d’un pays lointain qui nous rapproche les uns des autres quand il nous parle de passion, d’amour, de mélancolie, de folie, de bonheur et aussi de liberté.

C’est ce voyage musical rythmé et poétique que le chanteur Omar HASAN et l’accordéoniste Grégory DALTIN proposent d’accomplir en vous embarquant dans des histoires oniriques, insensées ou quotidiennes. Un répertoire voyageur qui dépassera les frontières du Tango.

Un voyage aux multiples escales musicales, le temps d’un … Café Tango. » 0 .

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

English :

A concert by Omar HASAN & Grégory DALTIN.

Programmed by the Mairie de Grenade.

German :

Ein Konzert von Omar HASAN & Grégory DALTIN.

Ein Programm des Rathauses von Granada.

Italiano :

Concerto di Omar HASAN e Grégory DALTIN.

Organizzato dal Municipio di Granada.

Espanol :

Concierto de Omar HASAN y Grégory DALTIN.

Organizado por el Ayuntamiento de Granada.

L’événement CONCERT « CAFÉ TANGO » Grenade a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE