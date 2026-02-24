Concert Cafuné Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement

Concert Cafuné

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h30. Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-07 20:30:00

Cafuné chante Brésil, danse Cap Vert, respire Portugal

Du Fado au Samba, du Forro à la Morna .. un hommage aux chansons d’amour dans la langue de la Saudade.

Cafuné est un duo porté par Marilyn Guerreiro, franco-portugaise, et Gabriel Moulin, féru de musiques brésiliennes. Ensemble, ils explorent les musiques de traditions lusophones à travers une approche intime et profondément incarnée.



Cafuné puise son inspiration dans les musiques traditionnelles qui sont autant de témoignages d’une mémoire collective vivante dans lesquelles la voix, vecteur d’émotion brute, joue un rôle narratif fort



Le Fado et son clair-obscur, de Coimbra à Lisbonne, sa puissance émotionnelle et sa mélancolie délicate. Cafuné veut rendre hommage à ces grandes fadistes, Amalia Rodriguez, Mariza ou encore Misia, qui savent toucher l’âme directement bien avant d’impressionner par leurs prouesses vocales.



La Morna capverdienne, sa nostalgie douce, les rythmes chaloupés et la voix de Cesaria Evora qui résonne jusqu’au plus profond des océans



Les chansons populaires portugaises qui racontent des histoires de villages où chacun a sa version…



Les musiques métissées du Brésil (Samba, Côco, Forró, Baião, Ciranda…) rythmées par des danses facétieuses, romantiques et mystiques.



OUVERTURE DU COMPTOIR À 19h30 pour déguster une assiette polysaveurs et boire un verre

CONCERT À 20h30



Entrée 8 euros + adhésion Concerts à 3€

Réservations contact@lesvoiesduchant.org .

Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lesvoiesduchant.org

English :

Cafuné sings Brazil, dances Cape Verde, breathes Portugal

From Fado to Samba, From Forro to Morna … a tribute to love songs in the language of Saudade.

