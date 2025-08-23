Concert Cajun par Louisiana Song Sainte-Marie-du-Mont

Concert Cajun par Louisiana Song

Bar du 6 juin Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-08-23 20:00:00

Musiques de Louisiane, cajun, zydeco, western-swing, swamp-pop, rock, country… .

Bar du 6 juin Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 54 18 90

