Concert Cali Châteaugiron

Concert Cali Châteaugiron vendredi 10 avril 2026.

Concert Cali

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Concert assis, placement libre

Révoltes & Amour Fou

Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec Pierre-André de Vera, guitariste catalan d’exception, musicien prodige qu’il a vu naître.

Ensemble, ils vont proposer au public un voyage parmi ses chansons les plus fortes. La plupart seront des inédites ainsi que des œuvres piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibáñez et d’autres… Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien… Nous en avons tant besoin aujourd’hui.

Une performance à ne pas rater. .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

