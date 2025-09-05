Concert Cali révoltes et amour fou Amiens

Concert Cali révoltes et amour fou Amiens mardi 13 janvier 2026.

Concert Cali révoltes et amour fou

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Cali reprend la route accompagné par l’exceptionnel guitariste catalan Pierre-André de Vera.

C’est sur l’album Ces jours qu’on a presque oubliés que les deux artistes vivent un véritable coup de foudre. Avec cet artiste, Cali propose un voyage parmi ses chansons les plus fortes.

Certaines seront inédites et d’autres seront piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibanez et d’autres…

Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien… Une performance à ne pas rater !

Mardi 13 janvier, 20h, durée 2h.

Avec Pierre-André de Vera.

CONCERT 9 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

