Concert Cali Révoltes et amour fou Théâtre Le Normandy Le Havre

Cali repart sur les routes avec un nouveau projet.

Il va partager la scène avec un guitariste catalan d’exception, Pierre-André de Vera. Ce prodigieux musicien, issu d’une famille d’artistes, a suivi un cursus classique au conservatoire, obtenant des premiers prix de guitare, de luth, d’harmonie, d’analyse et de musiques traditionnelles. Il mène parallèlement une activité d’arrangeur et de compositeur qui l’a conduit à écrire de la musique pour la danse ainsi que des œuvres orchestrales à travers le monde Argentine, Turquie, Grèce, Etats-Unis, Chine.

C’est sur l’album de Cali “Ces jours qu’on a presque oubliés” que les deux artistes vivent un véritable coup de foudre.

Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec ce musicien prodige qu’il a vu naître. Ensemble, ils vont proposer au public un voyage parmi ses chansons les plus fortes. La plupart seront des inédites ainsi que des œuvres piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibáñez et d’autres… Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité.

Des chansons d’espoir qui font du bien… Nous en avons tant besoin aujourd’hui. Une performance à ne pas rater.

Réservation obligatoire.

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

