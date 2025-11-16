Concert California party tribute Eagles et The Doors Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert California party tribute Eagles et The Doors Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé dimanche 16 novembre 2025.

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Plongez dans l’univers mythique du rock U.S des années 60 et 70 avec cet évènement exceptionnel en hommage à The Doors et à Eagles

Deux groupes légendaires, deux atmosphères uniques réunies pour une soirée inoubliable

Sur scène

– Desperado vous fera vibrer au son des harmonies vocales et des

guitares envoûtantes qui ont fait la renommée des Eagles

The Door’s Spirit place, ici, à l’intensité brute et à la poésie

envoûtante de Jim Morrison avec des classiques comme Light My

Fire

Préparez-vous à une expérience immersive au cours de ces trois heures de LIVE ! Un trip musical qui démarre sur les rivages battus de l’ouest armoricain pour filer vers les highways brûlantes de la Californie. Une odyssée électrique entre deux côtes mythiques. Frissons garantis ! .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

