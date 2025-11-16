Concert California party tribute Eagles et The Doors Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Plongez dans l’univers mythique du rock U.S des années 60 et 70 avec cet évènement exceptionnel en hommage à The Doors et à Eagles
Deux groupes légendaires, deux atmosphères uniques réunies pour une soirée inoubliable
Sur scène
– Desperado vous fera vibrer au son des harmonies vocales et des
guitares envoûtantes qui ont fait la renommée des Eagles
The Door’s Spirit place, ici, à l’intensité brute et à la poésie
envoûtante de Jim Morrison avec des classiques comme Light My
Fire
Préparez-vous à une expérience immersive au cours de ces trois heures de LIVE ! Un trip musical qui démarre sur les rivages battus de l’ouest armoricain pour filer vers les highways brûlantes de la Californie. Une odyssée électrique entre deux côtes mythiques. Frissons garantis ! .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
