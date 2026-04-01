Concert Callepsa Duo accoustique Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Concert Callepsa Duo accoustique

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 20:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Découvrez ce duo acoustique, avec Pascale au chant et Lionel à la guitare. Ils distillent des compositions originales sur des textes intimistes, dynamiques et poétiques, dans une ambiance folk, avec une touche de classique et de bossa.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Discover this acoustic duo, with Pascale on vocals and Lionel on guitar. They distill original compositions with intimate, dynamic and poetic lyrics, in a folk atmosphere, with a touch of classical and bossa.

L’événement Concert Callepsa Duo accoustique Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme