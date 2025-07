Concert Callum et Alex rock folk Café de la Forge Guillac

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Ne manquez pas le concert unique de Callum et Alex, deux musiciens passionnés qui mêlent leurs univers pour donner naissance à une nouvelle identité acoustique saisissante. Après des années passées à jouer dans différentes formations de rock, Callum (Graveyard Johnnys) et Alex (Since my Accident) fusionnent aujourd’hui leurs influences dans un duo aussi surprenant que captivant. Alternant entre le français et l’anglais, leur répertoire original oscille entre énergie brute, mélodies envoûtantes et émotions. À 20h30.

Buvette et restauration sur place. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

L’événement Concert Callum et Alex rock folk Guillac a été mis à jour le 2025-07-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande