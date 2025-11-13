Concert Calogero Beauvais

Concert Calogero Beauvais jeudi 13 novembre 2025.

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 39 – 85

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

