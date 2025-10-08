Concert Calogero Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Concert Calogero Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne mercredi 8 octobre 2025.
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08 22:00:00
2025-10-08
Tout public
Calogero Le Tour des Théâtres
Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.
Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt
Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
