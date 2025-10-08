Concert Calogero Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Concert Calogero Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne mercredi 8 octobre 2025.

Marne

Concert Calogero Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08 22:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Tout public

Calogero Le Tour des Théâtres

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Concert Calogero

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Calogero Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-03-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne