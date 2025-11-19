Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.

Concert: Calogero

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19 2025-11-20

Calogero revient sur scène pour une tournée intimiste, offrant des versions inédites de ses morceaux choisis.
  .

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10  contact@o-lac.com

English :

Calogero returns to the stage for an intimate tour, offering previously unreleased versions of his chosen songs.

German :

Calogero kehrt für eine intime Tournee auf die Bühne zurück und bietet unveröffentlichte Versionen seiner ausgewählten Stücke.

Italiano :

Calogero torna sul palcoscenico per un tour intimo, proponendo versioni inedite dei suoi brani scelti.

Espanol :

Calogero vuelve a los escenarios para una gira íntima, en la que ofrecerá versiones inéditas de las canciones que elija.

L’événement Concert: Calogero Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-05 par Valence Romans Tourisme