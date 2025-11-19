Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.
Concert: Calogero
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-20
Calogero revient sur scène pour une tournée intimiste, offrant des versions inédites de ses morceaux choisis.
.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Calogero returns to the stage for an intimate tour, offering previously unreleased versions of his chosen songs.
German :
Calogero kehrt für eine intime Tournee auf die Bühne zurück und bietet unveröffentlichte Versionen seiner ausgewählten Stücke.
Italiano :
Calogero torna sul palcoscenico per un tour intimo, proponendo versioni inedite dei suoi brani scelti.
Espanol :
Calogero vuelve a los escenarios para una gira íntima, en la que ofrecerá versiones inéditas de las canciones que elija.
L’événement Concert: Calogero Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-05 par Valence Romans Tourisme