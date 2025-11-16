Concert Camaïeu Lanouaille
Concert Camaïeu Lanouaille dimanche 16 novembre 2025.
Concert Camaïeu
Salle des fêtes Lanouaille Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Concert de chansons françaises avec Françoise, Stéphanie, Jean-Pierre, Philippe et Guy.
Avec entracte sucré.
Entrée au chapeau, au bénéfice de La Puce à l’oreille.
Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille24.fr
English : Concert Camaïeu
Music?en scène. Salle des fêtes. Organized by La Puce à l?oreille. 05 53 52 88 73 or 06 38 70 57 62
German : Concert Camaïeu
Music?en en scène. Saal der Festlichkeiten. Organisation La Puce à l’oreille. 05 53 52 88 73 oder 06 38 70 57 62
Italiano :
Concerto di canzoni francesi con Françoise, Stéphanie, Jean-Pierre, Philippe e Guy.
Con un dolce intervallo.
Tanto di cappello a La Puce à l’oreille.
Espanol : Concert Camaïeu
Música en escena. Sala de fiestas. Organiza La Puce à l’oreille. 05 53 52 88 73 o 06 38 70 57 62
L’événement Concert Camaïeu Lanouaille a été mis à jour le 2025-10-24 par Isle-Auvézère