Concert Camaïeu

Salle des fêtes Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Concert de chansons françaises avec Françoise, Stéphanie, Jean-Pierre, Philippe et Guy.

Avec entracte sucré.

Entrée au chapeau, au bénéfice de La Puce à l’oreille.

Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille24.fr

English : Concert Camaïeu

Music?en scène. Salle des fêtes. Organized by La Puce à l?oreille. 05 53 52 88 73 or 06 38 70 57 62

German : Concert Camaïeu

Music?en en scène. Saal der Festlichkeiten. Organisation La Puce à l’oreille. 05 53 52 88 73 oder 06 38 70 57 62

Italiano :

Concerto di canzoni francesi con Françoise, Stéphanie, Jean-Pierre, Philippe e Guy.

Con un dolce intervallo.

Tanto di cappello a La Puce à l’oreille.

Espanol : Concert Camaïeu

Música en escena. Sala de fiestas. Organiza La Puce à l’oreille. 05 53 52 88 73 o 06 38 70 57 62

L’événement Concert Camaïeu Lanouaille a été mis à jour le 2025-10-24 par Isle-Auvézère