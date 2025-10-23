Concert – Camilla Sparksss + Annie-Claude Deschênes Le Hasard Ludique Paris

Concert – Camilla Sparksss + Annie-Claude Deschênes Le Hasard Ludique Paris jeudi 23 octobre 2025.

Née Barbara Lehnhoff, Camilla Sparksss est une musicienne et artiste visuelle canado-suisse connue pour ses performances électro-noise pop intenses et brutes. Cofondatrice du groupe post-punk Peter Kernel, elle a grandi à Kenora, Ontario, dans un environnement atypique — entre un ours domestique et un père pilote d’hydravion.

Sa musique mêle rythmes lourds, synthés denses et voix incisives. Son premier album For You The Wild (2014) l’impose sur la scène darkwave, et lui vaut de jouer en première partie de The Jon Spencer Blues Explosion. Avec Brutal (2019) puis Brutal Remix (2020), elle explore plus loin les sons expérimentaux.

En 2023, elle assure la première partie d’A Place to Bury Strangers lors d’une tournée en Europe et au Royaume-Uni. Elle collabore aussi à une performance live au festival Ypsigrock avec Alec Ounsworth et Eva Geist, donnant naissance à The Sound of This Place (2022), et compose la musique d’une pièce de théâtre en tournée européenne.

Elle sortira son nouvel album ICE RUN, courant septembre. Avec cet opus, Camilla Sparksss dépassera les frontières des genres, fusionnant le hip-hop, le turntablism expérimental, la dark wave et les textures industrielles avec des mélodies pop tranchantes et des voix viscérales et tranchantes.

+ Annie-Claude Deschênes

Annie-Claude Deschênes embrasse la multidisciplinarité dans sa quête pour fusionner la musique et l’art de la performance, défiant les conventions scéniques. Figure de proue de la scène musicale indépendante de Montréal depuis plus de vingt ans, elle a gagné en reconnaissance en tant que chanteuse des groupes cultes Duchess Says et PyPy. Le projet solo d’Annie marque un passage de l’agressivité à des vibrations disco dystopiques. Inspiré par le pop minimal et les pionniers de la musique électronique, son album debut, LES MANIÈRES DE TABLE, est à la fois dansant et troublant, réexaminant les codes sociaux de politesse.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

