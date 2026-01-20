Concert Camilla Sparksss + Güner Künier Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Camilla Sparksss + Güner Künier

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-26 18:00:00

2026-04-26 22:30:00

Date(s) :

2026-04-26

CAMILLA SPARKSSS

Camilla Sparksss est une artiste expérimentale, que vous connaissez peut-être comme cofondatrice de Peter Kernel. Elle a gardé l’approche DIY de la scène punk, qu’elle a transposé dans son virage électronique en solo. Son univers sonique marie bruit et mélodie, beats puissants, synthés denses, darkwave et electro inventive. L’image occupe également une place centrale, transformant ses clips et performances en prolongements visuels de sa musique, pour intensifier l’énergie brute et la singularité de son son.

Sa dernière production ICU RUN (2025) reprend le fil chaotique et déjanté de ses albums. Elle repousse encore les frontières, fusionnant dark wave, électropop, industrial et hip‑hop dans un chaos contrôlé. Chaque morceau oscille entre émotion brute et danse frénétique, confirmant sa signature sonore singulière et audacieuse.

GÜNER KÜNIER

Güner Künier, née en Turquie et installée en Allemagne dès l’enfance, raconte son passage à l’âge adulte dans son deuxième album Yaramaz, un titre turc signifiant bon à rien . Porté par le post-punk et la minimal/synth-wave, l’album incorpore également des influences de shoegaze, krautrock et riot grrrl, pour créer un univers musical riche et affirmé. Yaramaz délivre un message fort et inspirant : suivre son propre chemin sans se laisser détourner. Il reflète la personnalité audacieuse et créative de Güner Künier, passée de ses premières expériences en groupes adolescents à une carrière solo pleine d’énergie et d’expérimentation. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

