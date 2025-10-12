Concert Camille et Matthieu Saglio SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix

Concert Camille et Matthieu Saglio SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix dimanche 12 octobre 2025.

Concert Camille et Matthieu Saglio

SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 20:00:00

fin : 2025-10-12 22:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Voix, violoncelle, sampler

.

SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 80 05 22 contact@le-monastere.org

English :

Voice, cello, sampler

German :

Stimme, Cello, Sampler

Italiano :

Voce, violoncello, campionatore

Espanol :

Voz, violonchelo, sampler

L’événement Concert Camille et Matthieu Saglio Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays Diois