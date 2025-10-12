Concert Camille et Matthieu Saglio SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix
Concert Camille et Matthieu Saglio
SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-12 20:00:00
fin : 2025-10-12 22:30:00
2025-10-12
Voix, violoncelle, sampler
SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 80 05 22 contact@le-monastere.org
English :
Voice, cello, sampler
German :
Stimme, Cello, Sampler
Italiano :
Voce, violoncello, campionatore
Espanol :
Voz, violonchelo, sampler
