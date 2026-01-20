Concert Caminos Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Caminos

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-02-07 20:30:00

Pour marquer la sortie de son nouvel EP, CAMiNOS propose un spectacle où se crée naturellement un pont entre les cultures et où la richesse musicale est au service d’un échange émotionnel avec le public.

Sur une base de compositions originales de Germain Chaperon, CAMiNOS met en lumière les univers que chaque musicien a glané sur son parcours pour des créations d’influences méditerranéennes et bien plus encore, avec une écriture teintée de jazz moderne et de musiques actuelles.

On y évoque de nombreuses musiques populaires le flamenco andalou et ses résonances Sud Américaines, Les Indes, l’Europe de L’Est, l’Afrique du Nord et toutes ces musiques qui ont façonné ces chemins.



Un concert accueilli en résidence avec le soutien du CNM. .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

To mark the release of its new EP, CAMiNOS puts on a show that naturally creates a bridge between cultures, and where the musical richness serves an emotional exchange with the audience.

