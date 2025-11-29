Concert Camins de Nadal à Marcilhac-sur-Célé et stage de chants de noël du Quercy r Marcilhac-sur-Célé

Concert Camins de Nadal à Marcilhac-sur-Célé et stage de chants de noël du Quercy

Abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Venez découvrir des chants de Noel du Quercy !

A l’origine monodiques, certains Nadalets seront mis en polyphonie (agrémentés de bourdons ou voix d’accompagnement)

A l’origine monodiques, certains Nadalets seront mis en polyphonie (agrémentés de bourdons ou voix d’accompagnement). Lors de ce stage, une attention particulière sera apportée sur le travail de la prosodie et du timbre de la voix.

Les Nadalets sont une expression festive qui a accompagné nos aieux, dans la sobriété du quotidien hivernal. Les paroles parleront du mystère chrétien de Noel tout en le situant dans un contexte traditionnel et local. .

r Abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 08 49 97 63 archivolteassociation@gmail.com

English :

Come and discover Quercy Christmas carols!

Originally monodic, some Nadalets will be polyphonic (with drones or accompanying voices)

German :

Entdecken Sie Weihnachtslieder aus dem Quercy!

Ursprünglich monodisch, werden einige Nadalets in Polyphonie gesetzt (mit Bourdon oder Begleitstimmen)

Italiano :

Venite a scoprire i canti natalizi del Quercy!

Originariamente monodici, alcuni Nadalets saranno impostati sulla polifonia (con droni o voci di accompagnamento)

Espanol :

¡Venga a descubrir los villancicos del Quercy!

Originalmente monódicos, algunos Nadalets se adaptarán a la polifonía (con bordones o voces de acompañamiento)

