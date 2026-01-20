Concert Camion Bip Bip + Maddy Street + Nord//Noir Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Camion Bip Bip + Maddy Street + Nord//Noir

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07

Si vous aimez Sexy Sushi, Les Vulves Assassines, Bagarre

CAMION BIP BIP

Camion Bip Bip est un quatuor queer, électro-trash, ultra-vivant ! Sa musique festive et militante ne donne pas dans la subtilité pour fabriquer un son club et percutant. Entre trash-pop, chanson et techno, iels cassent toutes les frontières une musique accessible, dansante et sans compromis. Le groupe superpose des textes radicaux et provocateurs sur des beats incisifs. Et offre à son public une occasion de s’identifier à un discours authentique et libérateur.

MADDY STREET

Maddy Street, c’est de la pop frontale franco-britannique. Le genre n’étant pas une limite, iel oscille aussi entre rock, rap, slam et electro ; un univers musical décalé, singulier et engagé. Sa musique exprime le choix de ne pas choisir, la liberté du et des genres, et célèbre le style melting-pop de l’artiste !

NOIR//NOIR

Dans un brouillard épais, sur des pavés boueux, une fête sombre fait briller la nuit froide. NORD//NOIR y scande les tourments de notre époque sur fond de cold gabber qui fait sauter les tristes et sourire les déçu·es. Le live puissant et généreux sublime le folklore du Nord en jouant des contrastes, comme une terreur lumineuse. L’orage aux relents punk va s’abattre dans l’amour et la sueur. Au menu un duo de frites au vinaigre, à la sauce gabber, pour réchauffer le corps et le reste. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Camion Bip Bip + Maddy Street + Nord//Noir Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme