Informations pratiques

Montlaur

Concert Cam&Léo

salle des fêtes Montlaur Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Ils sont les hôtes de La Maison Biscornue, titre de leur deuxième album. Camille Heim à la harpe électro, Léo Danais au chant et à la batterie, nousfont découvrir touslesrecoins de cette Maison pour mieux nous emmener dans un tour du monde musical et sonore. D’un traditionnel séfarade à une mazurka antillaise, le duo explore de nouveaux horizons.

Trois ans après Casa Azul et plus de 130 concerts en Europe, le duo livre un album électrique, dansant et solaire. Avec CAM&LÉO, on passe par toutes les couleurs sonores du monde et d’un foisonnant imaginaire !

Harpe électro llanera, voix Camille Heim Batterie, voix Léo Danais

Deux jeunes musiciens qui se nourrissent des cultures du monde, de la Bulgarie à la Bretagne en passant par l’Amérique du Sud, pour recréer leur univers . Radio Grille Ouverte

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 10 ans

Jauge limitée à 150 personnes

Concert présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec Millau en Jazz et la commune de Montlaur.

Autour du spectacle

À Montlaur H.I.I.T.S de la Cie Les Boudeuses. .

salle des fêtes Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

L’événement Concert Cam&Léo Montlaur a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)