Concert Cam&Léo Saint-Rome-de-Tarn
samedi 14 novembre 2026 · Saint-Rome-de-Tarn
Informations pratiques
Saint-Rome-de-Tarn
Concert Cam&Léo
Salle des fêtes Saint-Rome-de-Tarn Aveyron
Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Ils sont les hôtes de La Maison Biscornue, titre de leur deuxième album. Camille Heim à la harpe électro, Léo Danais au chant et à la batterie, nousfont découvrir touslesrecoins de cette Maison pour mieux nous emmener dans un tour du monde musical et sonore. D’un traditionnel séfarade à une mazurka antillaise, le duo explore de nouveaux horizons.
Trois ans après Casa Azul et plus de 130 concerts en Europe, le duo livre un album électrique, dansant et solaire. Avec CAM&LÉO, on passe par toutes les couleurs sonores du monde et d’un foisonnant imaginaire !
Harpe électro llanera, voix Camille Heim Batterie, voix Léo Danais
Deux jeunes musiciens qui se nourrissent des cultures du monde, de la Bulgarie à la Bretagne en passant par l’Amérique du Sud, pour recréer leur univers . Radio Grille Ouverte
Durée 1 h 15
Tout public à partir de 10 ans
Jauge limitée à 150 personnes
Concert présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec Millau en Jazz et la commune de Saint-Rome-de-Tarn.
Autour du spectacle
À Saint-Rome de Tarn Première partie par les enfants de l’école élémentaire dans le cadre du projet Fabrique à musique avec le soutien de la SACEM. .
Salle des fêtes Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
L’événement Concert Cam&Léo Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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