Concert – Campuzan, 24 mai 2025 20:30, Campuzan.

Hautes-Pyrénées

Concert CAMPUZAN Campuzan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Ensemble vocal de Campuzan, au-delà des nuages (ADN) avec Plu’riel aux sons des Desmans Pipers.

.

CAMPUZAN

Campuzan 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 64 04 54 37

English :

Ensemble vocal de Campuzan, beyond the clouds (ADN) with Plu’riel to the sounds of the Desmans Pipers.

German :

Vokalensemble von Campuzan, jenseits der Wolken (ADN) mit Plu’riel aux sons des Desmans Pipers.

Italiano :

Ensemble vocale de Campuzan, oltre le nuvole (ADN) con Plu’riel al suono dei Desmans Pipers.

Espanol :

Ensemble vocal de Campuzan, más allá de las nubes (ADN) con Plu’riel a los sones de los Gaiteros de Desmans.

L’événement Concert Campuzan a été mis à jour le 2025-05-07 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65