CONCERT: CANAILLES ROCK Longueau

CONCERT: CANAILLES ROCK Longueau lundi 16 février 2026.

CONCERT: CANAILLES ROCK

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 –

5.1

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-17 15:05:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17

CANAILLES ROCK

Concert de grande musique pour les tout petits

DE 3 À 7 ANS

Trois, Quatre,… , c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens. Trois, Quatre,… , c’est justement un spectacle musical qui met en scène un chef d’orchestre, multi-instrumentiste, et deux musiciens un guitariste, qui aurait certes préféré jouer dans un groupe de rock, et une violoniste virtuose, également chanteuse lyrique, qui rêve pour sa part d’être soliste. À trois ils vont donner un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. L’occasion pour les jeunes oreilles de découvrir quelques grandes œuvres de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Dvorak, Beethoven, et bien d’autres… Mais à la sauce des trois trublions ! Et ça ne sera pas triste ! Drôle, tendre, alliant virtuosité et émotion, servi par des musiciens complices et habilement mis en scène, Trois, Quatre,… est une porte d’entrée dans le monde des concerts un peu trop sérieux de Grande musique.

VIBRAPHONE, ACCORDÉON, FLÛTE TRAVERSIÈRE, MÉLODICA, PERCUSSIONS, JEU Jean-Christophe Cheneval | GUITARES, TOY PIANO, CHANT, JEU Grégory Allaert | VIOLON, CHANT LYRIQUE, MÉTALLOPHONE, JEU Marie Lesnik | MISE EN SCÈNE Nicolas Ducron | CRÉATION SON Olivier Lautem | CRÉATION LUMIÈRE: Julien Bouzille | RÉGIE SON ET LUMIÈRE Franck Di Razza | PRODUCTION Canailles Rock Organisation | COPRODUCTION Le centre culturel l’Escapade / Hénin-Beaumont AVEC L’AIDE du Ministère de la Culture et de la Région Hauts-de-France | SOUTIENS de l’Espace Athéna / Saint-Saulve, le centre culturel Les Arcades / Faches-Thumesnil, le centre culturel François Mitterrand / Tergnier L’association L comme Lui Production agréée par le Département du Nord et le Département du Pas-de-Calais dans le cadre du dispositif de l’aide à la diffusion culturelle.

Lien vidéo https://youtu.be/PYDCn5LFRHI 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT: CANAILLES ROCK Longueau a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS