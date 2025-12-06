CONCERT CANALETTO, LES CHANTS DE NOËL DU MONDE

Tarif : 12 – 12 – EUR

Un voyage magique à travers les chants de Noël du monde entier. Harmonies sublimes et émotions garanties pour célébrer les fêtes en beauté !

Le groupe Canaletto vous invite à un voyage musical autour des chants de Noël du monde entier. De l’Europe aux Amériques, en passant par l’Asie et l’Afrique, découvrez des mélodies traditionnelles revisitées avec émotion et raffinement. Une soirée chaleureuse, festive et pleine de magie, à partager en famille pour célébrer l’esprit de Noël autrement. .

19 Rue Auguste Renoir Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

A magical journey through Christmas carols from around the world. Sublime harmonies and emotions guaranteed to celebrate the festive season in style!

German :

Eine magische Reise durch die Weihnachtslieder der ganzen Welt. Erhabene Harmonien und Emotionen sind garantiert, um die Feiertage mit Stil zu begehen!

Italiano :

Un magico viaggio attraverso i canti natalizi di tutto il mondo. Armonie sublimi ed emozioni garantite per celebrare con stile le festività natalizie!

Espanol :

Un viaje mágico a través de villancicos de todo el mundo. Armonías y emociones sublimes para celebrar las fiestas por todo lo alto

L’événement CONCERT CANALETTO, LES CHANTS DE NOËL DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE