Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse

Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse samedi 13 septembre 2025.

Concert candlelight à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 21:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-11

Laissez-vous emporter par la magie des concerts Candlelight, mondialement célèbres pour leur atmosphère intime et envoûtante. À la Cité du Train Patrimoine SNCF, la musique prend une dimension unique les plus grands chefs-d’œuvre résonnent au cœur des locomotives de légende, éclairées par la lueur des bougies.

Un programme exceptionnel vous attend, entre classique, pop et rock revisités

– Hommage à ABBA entre passion et nostalgie le 13 septembre à 19h30

– Hommage à Queen revivez les hymnes du groupe légendaire le 13 septembre à 21h30

– Les Quatre Saisons de Vivaldi une immersion sensorielle dans un chef-d’œuvre intemporel le 11 octobre à 19h30

– Hommage à Hans Zimmer les plus belles musiques de films réinterprétées avec intensité le 11 octobre à 21h30

Une expérience hors du temps, où histoire et mélodie s’unissent pour créer un moment inoubliable dans le plus grand musée ferroviaire d’Europe. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

