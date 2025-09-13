Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse
Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse samedi 13 septembre 2025.
Concert candlelight à la Cité du Train
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 21:30:00
fin : 2025-10-11 22:30:00
Date(s) :
2025-09-13 2025-10-11
Laissez-vous emporter par la magie des concerts Candlelight, mondialement célèbres pour leur atmosphère intime et envoûtante. À la Cité du Train Patrimoine SNCF, la musique prend une dimension unique les plus grands chefs-d’œuvre résonnent au cœur des locomotives de légende, éclairées par la lueur des bougies.
Un programme exceptionnel vous attend, entre classique, pop et rock revisités
– Hommage à ABBA entre passion et nostalgie le 13 septembre à 19h30
– Hommage à Queen revivez les hymnes du groupe légendaire le 13 septembre à 21h30
– Les Quatre Saisons de Vivaldi une immersion sensorielle dans un chef-d’œuvre intemporel le 11 octobre à 19h30
– Hommage à Hans Zimmer les plus belles musiques de films réinterprétées avec intensité le 11 octobre à 21h30
Une expérience hors du temps, où histoire et mélodie s’unissent pour créer un moment inoubliable dans le plus grand musée ferroviaire d’Europe. .
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace