Concert Candlelight Concert Villa Carmélie Saint-Brieuc
Concert Candlelight Concert Villa Carmélie Saint-Brieuc vendredi 13 février 2026.
Concert Candlelight Concert
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Autour du clavecin et des sonates en trio baroque. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Candlelight Concert Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme