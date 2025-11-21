CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Pornichet
CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Pornichet vendredi 21 novembre 2025.
CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN
6, allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le vendredi 21 novembre, Candlelight offre une expérience musicale magique dans un magnifique lieu éclairé à la bougie le Bahia Tikka
Infos
Lieu Bahia Tikka
Dates et heures 21 NOVEMBRE 19H
⏳ Durée 60 minutes environ. Les portes ouvrent 45 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis à partir de 8 ans. Les spectateurs de moins de 16 ans doivent être accompagné par un adulte
♿ Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement
️Réservation en cliquant sur ce lien
Offre une carte-cadeau à tes amis et à ta famille en cliquant ici
Programme
Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi
Artistes
String Quartet
.
6, allée du Zéphir Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 17 02
English :
On Friday, November 21, Candlelight offers a magical musical experience in a magnificent candlelit venue: the Bahia Tikka
German :
Am Freitag, dem 21. November, bietet Candlelight ein magisches Musikerlebnis in einem wunderschönen, kerzenbeleuchteten Ort: dem Bahia Tikka
Italiano :
Venerdì 21 novembre, Candlelight offre una magica esperienza musicale in un magnifico locale a lume di candela: il Bahia Tikka
Espanol :
El viernes 21 de noviembre, Candlelight ofrece una experiencia musical mágica en un magnífico local a la luz de las velas: el Bahia Tikka
L’événement CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Pornichet a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT44