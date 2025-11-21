CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN

6, allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le vendredi 21 novembre, Candlelight offre une expérience musicale magique dans un magnifique lieu éclairé à la bougie le Bahia Tikka

Infos

Lieu Bahia Tikka

Dates et heures 21 NOVEMBRE 19H

⏳ Durée 60 minutes environ. Les portes ouvrent 45 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis à partir de 8 ans. Les spectateurs de moins de 16 ans doivent être accompagné par un adulte

♿ Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement

️Réservation en cliquant sur ce lien

Offre une carte-cadeau à tes amis et à ta famille en cliquant ici

Programme

Je te donne

Pas toi

Comme toi

Né en 17 à Leidenstadt

4 mots sur un piano

Aicha

Là bas

Quand la musique est bonne

On ira

Au bout de mes rêves

Famille

Veiller tard

Puisque tu pars

Il changeait la vie

Envole moi

Artistes

String Quartet

.

6, allée du Zéphir Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 17 02

English :

On Friday, November 21, Candlelight offers a magical musical experience in a magnificent candlelit venue: the Bahia Tikka

German :

Am Freitag, dem 21. November, bietet Candlelight ein magisches Musikerlebnis in einem wunderschönen, kerzenbeleuchteten Ort: dem Bahia Tikka

Italiano :

Venerdì 21 novembre, Candlelight offre una magica esperienza musicale in un magnifico locale a lume di candela: il Bahia Tikka

Espanol :

El viernes 21 de noviembre, Candlelight ofrece una experiencia musical mágica en un magnífico local a la luz de las velas: el Bahia Tikka

L’événement CONCERT CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Pornichet a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT44