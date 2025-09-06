Concert Candlelight le meillleur de Hans Zimmer | Casino de Royat Casino de Royat Chamalières

Concert Candlelight le meillleur de Hans Zimmer | Casino de Royat

Casino de Royat
143 avenue de Royat
Chamalières
Puy-de-Dôme

Tarif : 19 – 19 – 46 EUR

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Le meilleur de Hans Zimmer à Clermont-Ferrand !

Casino de Royat
143 avenue de Royat
Chamalières
63400
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 73 29 52 52

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: The best of Hans Zimmer in Clermont-Ferrand!

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight-Konzert: Das Beste von Hans Zimmer in Clermont-Ferrand!

Italiano :

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici spazi a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per questo concerto a lume di candela: il meglio di Hans Zimmer a Clermont-Ferrand!

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. Compra ya tus entradas para este concierto Candlelight: ¡Lo mejor de Hans Zimmer en Clermont-Ferrand!

