Concert Canta Virace L’abescat Tournon-d’Agenais
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Concert Conta Vivace choeur et piano avec J. Haydn; J. Rutter et B. Chillcott pour des chants de Noël.
L’abescat 1001 Rue des Arcades Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Canta Virace
Concert and singing workshop Au chœur de soi with Lily Jung.
Workshop from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Saturday and Sunday.
Saturday evening, concert at 8 p.m.
Reservations required.
