Concert – Cantada : Polyphonies d’Occitanie Café Associatif Le Buv’Art Lasserre-Pradère

Concert – Cantada : Polyphonies d’Occitanie Vendredi 7 novembre, 20h30 Café Associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Début : 2025-11-07T20:30:00+01:00 – 2025-11-07T22:30:00+01:00

Le concert : c’est une rencontre avec des chanteurs et chanteuses qui partagent le plaisir de faire sonner leurs voix, la découverte de façons traditionnelles de chanter en polyphonie.

La cantada : dans la tradition toulousaine du chant spontané, c’est un moment où la musique et le chant se partagent et se transmettent. Chanteurs et public se mêleront pour des instants partagés où les voix s’unissent pour faire vivre le patrimoine vocal occitan…

Venez partager la joie du chant, l’émotion des mélodies et la chaleur de rencontres humaines !

Le chœur d’Uèi, dirigé par Mathilde Lalle et Zoé Perret, 20 chanteurs et chanteuses qui se retrouvent au quartier des Pradettes.

Los Cantaires d’Aici, dirigé par Jérôme Vaquier, est le chœur de l’Ostau de la Sava al Toch, cercle occitan de Léguevin.

Café Associatif Le Buv’Art 43.63921, 1.167845 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Choeur d’Uèi / Cantaires d’Aici