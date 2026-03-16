Concert Cantates Académie Bach Aix Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert Cantates Académie Bach Aix

Dimanche 26 avril 2026 de 16h à 17h30. Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Concert par les solistes, chœur et instruments baroque de l’Académie Bach Aix sous la direction de Benoît Dumon.

Pour cette nouvelle série de concerts du printemps 2026, nous vous proposons d’entendre deux cantates de JS BACH destinées au temps liturgique correspondant au calendrier de nos concerts, c’est à dire le 3e et 4e dimanche après Pâques .



La cantate BWV 12 , Weinen, Klagen, Sorgen,Zagen ( Pleurer, gémir, se tourmenter, désespérer ) est certainement l’une des plus jouées de JS BACH .

Composée pour le 3è dimanche après Pâques peu de temps après son arrivée à Weimar où il devait écrire et diriger une cantate nouvelle chaque mois,

elle fut exécutée dans la chapelle ducale du château .

L’œuvre débute par une sinfonia, puis sa forme devient un peu inhabituelle avec trois arias ( alto, basse et ténor ) qui s’enchaînent sans récitatifs de liaison .

Elle s’achève sur le choral Was Gott tut, das ist wohlgetan ( ce que Dieu fait est bien fait ) que l’on retrouve dans la cantate BWV 100 .



La cantate BWV 108 Es ist euch gut, dass ich gehe ( C’est pour votre bien que je m’en vais ) a été composée en 1725 pour le quatrième dimanche après Pâques un an après l’arrivée de JS BACH à Leipzig . C’est la deuxième des 9 cantates composées sur des textes de la poétesse Christiana Mariana von Ziegler .

L’œuvre débute par une aria de basse, la Vox Christi , qui rapporte des paroles du Christ et qui se situe en fait entre l’aria et l’arioso avec hautbois obligé .

Suivent une aria de ténor, un chœur, une aria d’alto et la cantate s’achève par un chœur à 4 parties sur le thème d’un chant profane de 1490 . .

Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Concert by the soloists, choir and baroque instruments of the Académie Bach Aix under the direction of Benoît Dumon.

L’événement Concert Cantates Académie Bach Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence