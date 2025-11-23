Concert Cantem Nadal Villeneuve

Concert Cantem Nadal

Avec les chanteurs, Rénat Juriè, Christian Sépulcre, Mickaël Courdesses, l’organiste Sébastien Rébé, le cabretaïre Julien Rébé.

Les trois chanteurs interviendront en solo, en duo ou en trio , a cappella ou accompagné par les musiciens. Des pièces festive d’orgue ou de cabrette ponctueront le concert qui se terminera avec la participation des cinq musiciens.

Un concert de Noël qui redonne des couleurs sonores à notre tradition occitane. 10 .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 52 38

English :

With singers Rénat Juriè, Christian Sépulcre, Mickaël Courdesses, organist Sébastien Rébé and cabretaïre Julien Rébé.

German :

Mit den Sängern Rénat Juriè, Christian Sépulcre, Mickaël Courdesses, dem Organisten Sébastien Rébé und dem Cabretaïre Julien Rébé.

Italiano :

Con i cantanti Rénat Juriè, Christian Sépulcre, Mickaël Courdesses, l’organista Sébastien Rébé e il cabretaïre Julien Rébé.

Espanol :

Con los cantantes Rénat Juriè, Christian Sépulcre, Mickaël Courdesses, el organista Sébastien Rébé y el cabretaïre Julien Rébé.

