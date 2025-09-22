Concert « Cantique des cantiques, polyphonies à l’amour des Pyrénées aux Andes » Pau

Concert « Cantique des cantiques, polyphonies à l’amour des Pyrénées aux Andes » Pau mardi 20 janvier 2026.

Concert « Cantique des cantiques, polyphonies à l’amour des Pyrénées aux Andes »

21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Gratuit

L’ensemble Dulci Jubilo, dirigé par Christophe Gibert, et l’organiste Gabriel Bestion de Camboulas, donnent ensemble un concert exceptionnel.

Ce programme original propose un voyage musical entre la Renaissance européenne et l’Amérique andine, guidé par le souffle poétique du Cantique des Cantiques. Ce texte sacré,

source d’inspiration universelle, devient ici le point de départ d’un dialogue captivant entre deux mondes, révélant la richesse des interprétations culturelles et spirituelles qu’il a suscitées.

Dans cet esprit, le concert explore les musiques inspirées du Cantique des Cantiques, de la Renaissance et de nos jours, avec des créations de compositrices et compositeurs contemporains, parmi lesquels Vincent Trollet et Maria Alejandra Castro.

Proposé par Musique au Temple et l’Ensemble Regards, avec le soutien de la SACEM .

21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

