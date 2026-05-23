Concert Canto del poema Théâtre d’Arles Arles
Concert Canto del poema Théâtre d’Arles Arles samedi 30 mai 2026.
Arles
Concert Canto del poema
Samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 23h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert de musique Latino-américaine vocale et instrumentale avec orchestre de musique péruvienne, solistes et choeur organisé par le choeur ESCANDIHADO d’Arles
.
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 62 11 37 contact@choeur-escandihado.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert of Latin-American vocal and instrumental music with Peruvian music orchestra, soloists and choir, organized by the ESCANDIHADO choir from Arles.
L’événement Concert Canto del poema Arles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Nuit européenne des Musées 2026 au Musée Réattu Musée Réattu Arles 23 mai 2026
- DJ set Sabor A Mi Croisière Arles 23 mai 2026
- La nuit des Musées au Musée de l’Arles Antique Musée départemental Arles antique Arles 23 mai 2026
- Karaoké Un dîner pour chanter L’Aire d’Arles Arles 23 mai 2026
- Le passage de Vénus : histoires de plantes, Musée départemental Arles antique, Arles 23 mai 2026