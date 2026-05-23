Concert Canto del poema Théâtre d’Arles Arles

Arles

Concert Canto del poema

Samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 23h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert de musique Latino-américaine vocale et instrumentale avec orchestre de musique péruvienne, solistes et choeur organisé par le choeur ESCANDIHADO d’Arles

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Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 62 11 37 contact@choeur-escandihado.com

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English :

Concert of Latin-American vocal and instrumental music with Peruvian music orchestra, soloists and choir, organized by the ESCANDIHADO choir from Arles.

L’événement Concert Canto del poema Arles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Arles