CONCERT CANTO GENERAL Le Chœur du CANTO Place Général Leclerc Lannilis

CONCERT CANTO GENERAL Le Chœur du CANTO Place Général Leclerc Lannilis dimanche 9 novembre 2025.

CONCERT CANTO GENERAL Le Chœur du CANTO

Place Général Leclerc Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le Chœur du CANTO, ensemble vocal implanté dans le Finistère, viendra partager l’œuvre musicale et poétique de Pablo Neruda et Mikis Theodorakis LE CANTO GENERAL.

Une musique aux rythmes chaleureux et des textes emprunts d’ humanisme. .

Place Général Leclerc Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 7 45 24 63 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT CANTO GENERAL Le Chœur du CANTO Lannilis a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS