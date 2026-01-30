Concert Cantoria Gloria de Poulenc Rue de l’Église Plougastel-Daoulas

Concert Cantoria Gloria de Poulenc

Eglise Saint-Pierre Plougastel-Daoulas

2026-03-28 20:00:00

2026-03-28 21:30:00

2026-03-28

Un souffle sacré, un élan de joie

Pour son trentième anniversaire, l’ensemble vocal Cantoria interprétera cette année, un chef-d’oeuvre du XXème siècle.

Le GLORIA de Francis POULENC vous séduira par son énergie, sa lumière et son a

Il alterne moments de joie éclatante et instants de douceur recueillie, offrant une vision moderne et profondément humaine du sacré, accessible à tous les publics.

En première partie, un clin d’œil aux programmes particuliers dont Cantoria s’est fait une spécialité

-3 negro spirituals , pièces de bravoure au panthéon du répertoire choral

-3 pièces de contemporains en résidence dans les prestigieuses universités américaines.

Le concert sera donné sous la direction de Jean Claude Quéro

Soliste soprano: Cécile Pierrot, artiste lyrique

A l’orgue Christian Ott ,titulaire des orgues de Versailles

Au piano So Myoung Lee , professeur au conservatoire de Brest.

Réservation conseillée

Prévente 15€

Sur place 17€ .

