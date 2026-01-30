Concert Cantoria Gloria de Poulenc Rue de l’Église Plougastel-Daoulas
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 21:30:00
2026-03-28
Un souffle sacré, un élan de joie
Pour son trentième anniversaire, l’ensemble vocal Cantoria interprétera cette année, un chef-d’oeuvre du XXème siècle.
Le GLORIA de Francis POULENC vous séduira par son énergie, sa lumière et son a
Il alterne moments de joie éclatante et instants de douceur recueillie, offrant une vision moderne et profondément humaine du sacré, accessible à tous les publics.
En première partie, un clin d’œil aux programmes particuliers dont Cantoria s’est fait une spécialité
-3 negro spirituals , pièces de bravoure au panthéon du répertoire choral
-3 pièces de contemporains en résidence dans les prestigieuses universités américaines.
Le concert sera donné sous la direction de Jean Claude Quéro
Soliste soprano: Cécile Pierrot, artiste lyrique
A l’orgue Christian Ott ,titulaire des orgues de Versailles
Au piano So Myoung Lee , professeur au conservatoire de Brest.
Réservation conseillée
Prévente 15€
Sur place 17€ .
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 71 60 98 64
