Concert Cantus Navitatis Rue Notre-Dame Guingamp
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Les jeunes choristes du lycée Pertini de Gênes (Italie) sont en tournée fin décembre. Dirigé par Luca Franco Ferrari, cet excellent choeur donnera un programme à capella de chants de Noël échos musicaux d’Europe et de Bretagne . Mélodies classique de Handel, Pergolèse, Couperin , ainsi que des chants traditionnels raviront nos oreilles. .
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71
