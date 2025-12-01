Concert Cantus Navitatis Biscuiterie Menou Plougonver

Concert Cantus Navitatis

Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Les jeunes choristes du lycée Pertini de Gênes (Italie) sont en tournée fin décembre. Dirigé par Luca Franco Ferrari, cet excellent choeur donnera un programme à capella de chants de Noël échos musicaux d’Europe et de Bretagne . Mélodies classique de Handel, Pergolèse, Couperin , ainsi que des chants traditionnels raviront nos oreilles. .

Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71

English :

L’événement Concert Cantus Navitatis Plougonver a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol