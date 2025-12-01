Concert Cantus Navitatis Biscuiterie Menou Plougonver
Concert Cantus Navitatis Biscuiterie Menou Plougonver dimanche 21 décembre 2025.
Concert Cantus Navitatis
Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Les jeunes choristes du lycée Pertini de Gênes (Italie) sont en tournée fin décembre. Dirigé par Luca Franco Ferrari, cet excellent choeur donnera un programme à capella de chants de Noël échos musicaux d’Europe et de Bretagne . Mélodies classique de Handel, Pergolèse, Couperin , ainsi que des chants traditionnels raviront nos oreilles. .
Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71
English :
L’événement Concert Cantus Navitatis Plougonver a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol