Concert Caoba Trio au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert Caoba Trio au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 27 février 2026.
Concert Caoba Trio au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
L’amour de la musique latino- américaine, de ses rythmes entrainants et de son folklore riche et varié. Voilà ce qui résume le Trio Caoba. Des boléros, des bossas, des tangos, tout y est.
.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A love of Latin-American music, with its lively rhythms and rich, varied folklore. That sums up Trio Caoba. Boleros, bossas, tangos, you name it.
L’événement Concert Caoba Trio au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge