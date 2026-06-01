Concert Cap à Cap Moumour
Concert Cap à Cap Moumour dimanche 28 juin 2026.
Moumour
Concert Cap à Cap
Parc du Camgran Moumour Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Cap à Cap à l’occasion de la sortie de son album organise au Parc du Camgran un concert à 15h ( entrée libre). Repas du midi à partir de 12h30 avec charcuterie, saucisse confit de porc, piperade, gratin d’auphinois, dessert et café . .
Parc du Camgran Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 76 90 05
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English : Concert Cap à Cap
L’événement Concert Cap à Cap Moumour a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn