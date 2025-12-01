[Concert] Cap Aventure, For the Hacker (dès 5 ans) Maison Jacques-Prévert Dieppe

[Concert] Cap Aventure, For the Hacker (dès 5 ans)

Maison Jacques-Prévert / Salle Y.Lavieuville Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Sous forme d’une initiation à un concert de rock, à la recherche du trésor, les copains pirates vont emmener le public dans un voyage musical qui sera un tremplin pour toutes et tous les mousses qui voudront embarquer…

Le groupe For The Hackers, connu pour son style Rock Pop Electro, se lance dans une toute nouvelle aventure avec leur tout premier spectacle jeune public Cap vers l’aventure , destiné aux enfants de 5 à 11 ans.

Embarquez ainsi pour un voyage musical où les petits spectateurs deviennent les héros, les héroïnes d’une épopée de pirates ! Ce spectacle initiatique invite les enfants à découvrir l’univers d’un véritable concert de rock, tout en abordant des thèmes essentiels tels que la solidarité, la persévérance, le rêve, le respect et aussi la protection de l’environnement.

Dans une ambiance festive et interactive, les jeunes spectateurs exploreront la magie des instruments de la guitare aux claviers, en passant par la batterie et la basse tout en apprenant les étapes de la création musicale, de la répétition aux arrangements. .

Maison Jacques-Prévert / Salle Y.Lavieuville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr

English : [Concert] Cap Aventure, For the Hacker (dès 5 ans)

L’événement [Concert] Cap Aventure, For the Hacker (dès 5 ans) Dieppe a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie