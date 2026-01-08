Concert Captain Acoustic Café associatif le chauffe-savates Mâlain
Concert Captain Acoustic Café associatif le chauffe-savates Mâlain vendredi 9 janvier 2026.
Concert Captain Acoustic
Café associatif le chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
VENEZ DANSER POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE !
Les Captain débarquent pour vous donner une bonne piqûre de nostalgie rock 60’70’
3 musiciens déjantés et survitaminés pour une soirée Rock’n’roll .
Café associatif le chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Captain Acoustic
L’événement Concert Captain Acoustic Mâlain a été mis à jour le 2026-01-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)