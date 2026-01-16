Concert Cara Rose La Cartonnerie Reims

Concert Cara Rose

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tout public

Soul indie-folk brute et délicate

Auteure-compositrice-interprète venue de Glasgow, Cara Rose s’affirme comme l’une des nouvelles voix marquantes de la soul. En à peine 18 mois et déjà sept tournées européennes, elle conquiert un public toujours plus large grâce à sa présence magnétique et sa voix capable de suspendre le temps. Révélée au Royaume-Uni, elle poursuit son ascension à travers l’Europe où ses concerts affichent complet. Elle fera vibrer La Cartonnerie le 24 avril 2026 une artiste à vivre maintenant, avant qu’elle ne devienne incontournable. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Cara Rose

L’événement Concert Cara Rose Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne