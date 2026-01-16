Concert Cara Rose La Cartonnerie Reims
Concert Cara Rose La Cartonnerie Reims vendredi 24 avril 2026.
Concert Cara Rose
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
Soul indie-folk brute et délicate
Auteure-compositrice-interprète venue de Glasgow, Cara Rose s’affirme comme l’une des nouvelles voix marquantes de la soul. En à peine 18 mois et déjà sept tournées européennes, elle conquiert un public toujours plus large grâce à sa présence magnétique et sa voix capable de suspendre le temps. Révélée au Royaume-Uni, elle poursuit son ascension à travers l’Europe où ses concerts affichent complet. Elle fera vibrer La Cartonnerie le 24 avril 2026 une artiste à vivre maintenant, avant qu’elle ne devienne incontournable. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Cara Rose
L’événement Concert Cara Rose Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne