Concert Caracolage Parc de la poste Luz-Saint-Sauveur mercredi 11 février 2026.
Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Le duo Caracolage va te faire danser !
Laisse-toi emporter par les rythmes latino, reggae et chansons françaises et profite d’un moment musical festif et convivial.
> Gratuit.
> Tout public. .
Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
English :
The Caracolage duo will make you dance!
Let yourself be carried away by Latin rhythms, reggae and French songs, and enjoy a festive and convivial musical moment.
