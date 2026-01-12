Concert Caracolage

Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-11 17:30:00

Le duo Caracolage va te faire danser !

Laisse-toi emporter par les rythmes latino, reggae et chansons françaises et profite d’un moment musical festif et convivial.

Parc de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

The Caracolage duo will make you dance!

Let yourself be carried away by Latin rhythms, reggae and French songs, and enjoy a festive and convivial musical moment.

