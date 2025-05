Concert Caramiel – L’Azimuth Café Assérac, 30 mai 2025 19:30, Assérac.

Loire-Atlantique

L’Azimuth vous propose le concert du groupe CARAMIEL.

Marion et Diego partagerons leurs morceaux faits maison qui vibrent aux rythmes pop, funk, soul, reggae et plus encore… en nous réservant également une petite surprise… .

L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 71 05 lazimuth.cafe@live.fr

