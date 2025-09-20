Concert Carantec Culture JEP 2025 / salle du Kelenn – Carantec Carantec

Concert Carantec Culture Samedi 20 septembre, 18h30 JEP 2025 / salle du Kelenn – Carantec Finistère

Tarif unique Journées Européennes du Patrimoine : 15 €

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Pour ce moment musical proposé à la Salle du Kelenn, Ella Jarrige (violoncelle) et Camille Phelep (piano), musiciennes talentueuses, ont choisi des œuvres issues de leur répertoire de prédilection, la musique du début du 20e siècle. Laquelle s’inscrit dans un antagonisme riche entre tradition et modernité : Gabriel Fauré, Claude Debussy, Dimitri Chostakovitch.

JEP 2025 / salle du Kelenn – Carantec square du grand saconnex 29660 Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne https://www.ville-carantec.com/mes-loisirs/culture/equipements/salle-du-kelenn https://www.ville-carantec.com/fileadmin/mediatheque_carantec/Mes_loisirs/Culture/Presentation_de_la_salle.pdf

Journées européennes du patrimoine 2025

Concert Carantec Culture – Camille Phelep et Ella Jarrige