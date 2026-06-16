Ladignac-le-Long

Concert caravane à musique Les Reines Bees

2 Impasse des Terrasses Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les Reines Bees c’est du groove, de la soul et une bonne dose de bonne humeur !

On vous embarque dans l’univers Motown des années 60 pour vous faire chanter et danser avec nous ! Un rhythm and blues qui balance entre harmonies vocales toutes douces et coups de trombone bien punchy. Ajoutez à ça une basse bien groovy et un shuffle de batterie qui donne la bougeotte… .

2 Impasse des Terrasses Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Concert caravane à musique Les Reines Bees

L’événement Concert caravane à musique Les Reines Bees Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin