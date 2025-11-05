Concert Caresse Express au 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory Paris

UN UNIVERS SENSUEL ET DES ORIGINES JAZZ

À l’origine du projet, quatre musiciens liés par une passion commune pour le jazz. Leur complicité s’est d’abord exprimée dans un big band étudiant, couronné par la Jazz Battle Paris-Saclay en 2020. Avec l’arrivée de Clara au chant, comédienne et improvisatrice de formation professionnelle, la voix prend vie : elle devient personnage, messagère, parfois vaisseau spatial ou créature loufoque, toujours au service du récit. Comme M, ils prennent le second degré très au sérieux : dans les paroles, les costumes, ou les jeux de scène, l’humour irrigue leur univers sans jamais en désamorcer la poésie.

DE LA NARRATION DANS LA MUSIQUE (OU L’INVERSE ?)

Caresse Express affectionne les formats filés, les personnages récurrents, les mondes parallèles — à la manière de Stupeflip et de ses mythologies absurdes. Le lien entre musique et récit remonte aux débuts du groupe, quand ses membres créent la première comédie musicale de l’université Paris-Saclay. Leur album Missionnaires de la Tendresse (2025) s’écoute comme une épopée musicale dans un décor spatial onirique, inspiré d’œuvres comme Cowboy Bebop

Leur goût pour les récits partagés les pousse aussi à collaborer avec d’autres formes d’art : illustration, théâtre, cinéma. En 2024, ils participent à la bande originale du long-métrage Shrek Life, un projet qui illustre leur envie de mêler musique et narration dans une démarche collective.

Caresse Express est un groupe de jazz pop solaire avec une mission : emporter le public dans une aventure spatiale rythmée et décalée.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris