Concert caritatif à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Eglise Saint-Martin Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-09-06 17:00:00

Concert caritatif à l’église Saint-Martin de Castelnau-Montratier avec Anne Noirot-Nerin à la flûte et Marie-Laurence Cazaux à l’orgue. Un programme de musique classique réunissant des œuvres de Bach, Vivaldi et Mozart est proposé au profit de l’association Kivuvu Espoir.

Anne NOIROT NÉRIN a fait ses études musicales principalement au conservatoire national de région de Boulogne Billancourt. Après une pratique d’orchestre, notamment à la philharmonie franco-allemande et à l’ensemble baroque de Paris, elle a enseigné aux conservatoires de Montrouge et Neuilly (92).Installée dans le Tarn et Garonne depuis 2002, elle se consacre désormais à la musique de chambre.

Marie-Laurence CAZAUX, a débuté ses études musicales à Toulouse comme élève de la pianiste Thérèse Dussaut puis de l’organiste Xavier Darasse. En 1976, elle fait le tour du monde en tant que claveciniste de l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Après avoir fait sa carrière dans l’enseignement musical à Paris, elle s’est installée dans le Quercy avec son mari et ses enfants, tous musiciens, qui organisent chaque année le Festival d’Espanels.

Libre participation au profit de l’association Kivuvu Espoir. .

Eglise Saint-Martin Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39

English :

Charity concert at Saint-Martin church, Castelnau-Montratier, with Anne Noirot-Nerin on flute and Marie-Laurence Cazaux on organ. A program of classical music featuring works by Bach, Vivaldi and Mozart, in aid of the Kivuvu Espoir association.

Anne NOIROT NÉRIN studied music mainly at the Conservatoire National de Région de Boulogne Billancourt. After orchestral training, notably with the Franco-German Philharmonic and the Ensemble Baroque de Paris, she taught at the Montrouge and Neuilly (92) conservatories, before moving to the Tarn-et-Garonne region in 2002, where she now devotes her time to chamber music.

Marie-Laurence CAZAUX began her musical studies in Toulouse as a pupil of pianist Thérèse Dussaut and then of organist Xavier Darasse. In 1976, she toured the world as harpsichordist with the Toulouse Chamber Orchestra. After a career in music teaching in Paris, she settled in Quercy with her husband and children, all musicians, who organize the annual Espanels Festival.

German :

Benefizkonzert in der Kirche Saint-Martin in Castelnau-Montratier mit Anne Noirot-Nerin an der Flöte und Marie-Laurence Cazaux an der Orgel. Ein klassisches Musikprogramm mit Werken von Bach, Vivaldi und Mozart wird zugunsten der Kivuvu Espoir Association aufgeführt.

Anne NOIROT NÉRIN absolvierte ihr Musikstudium hauptsächlich am Conservatoire National de Région in Boulogne Billancourt. Nach einer Orchesterpraxis, u.a. bei der Deutsch-Französischen Philharmonie und dem Pariser Barockensemble, unterrichtete sie an den Konservatorien von Montrouge und Neuilly (92). 2002 zog sie in das Departement Tarn et Garonne und widmet sich nun der Kammermusik.

Marie-Laurence CAZAUX begann ihr Musikstudium in Toulouse als Schülerin der Pianistin Thérèse Dussaut und später des Organisten Xavier Darasse. Im Jahr 1976 reiste sie als Cembalistin des Kammerorchesters von Toulouse um die Welt. Nach ihrer Karriere als Musiklehrerin in Paris ließ sie sich mit ihrem Mann und ihren Kindern, die alle Musiker sind, im Quercy nieder, wo sie jedes Jahr das Festival von Espanels organisieren.

Italiano :

Concerto di beneficenza nella chiesa di Saint-Martin a Castelnau-Montratier con Anne Noirot-Nerin al flauto e Marie-Laurence Cazaux all’organo. Un programma di musica classica con opere di Bach, Vivaldi e Mozart sarà eseguito a favore dell’associazione Kivuvu Espoir.

Anne NOIROT NÉRIN ha studiato musica principalmente al Conservatorio Nazionale di Regione di Boulogne Billancourt. Dopo aver suonato in orchestre, in particolare nella Filarmonica franco-tedesca e nell’Ensemble Baroque de Paris, ha insegnato nei conservatori di Montrouge e Neuilly (92), prima di trasferirsi nella regione di Tarn-et-Garonne nel 2002, dove attualmente si dedica alla musica da camera.

Marie-Laurence CAZAUX ha iniziato i suoi studi musicali a Tolosa come allieva della pianista Thérèse Dussaut e poi dell’organista Xavier Darasse. Nel 1976 ha effettuato una tournée mondiale come clavicembalista con l’Orchestra da Camera di Tolosa. Dopo una carriera nell’insegnamento della musica a Parigi, si è stabilita nella regione del Quercy con il marito e i figli, tutti musicisti, che organizzano l’annuale Festival Espanels.

Espanol :

Concierto benéfico en la iglesia Saint-Martin de Castelnau-Montratier con Anne Noirot-Nerin a la flauta y Marie-Laurence Cazaux al órgano. Se interpretará un programa de música clásica con obras de Bach, Vivaldi y Mozart en beneficio de la asociación Kivuvu Espoir.

Anne NOIROT NÉRIN estudió música principalmente en el Conservatorio Nacional de Región de Boulogne Billancourt. Tras tocar en orquestas, como la Filarmónica franco-alemana y el Ensemble Baroque de París, fue profesora en los conservatorios de Montrouge y Neuilly (92), antes de instalarse en 2002 en la región de Tarn-et-Garonne, donde se dedica actualmente a la música de cámara.

Marie-Laurence CAZAUX comenzó sus estudios musicales en Toulouse como alumna de la pianista Thérèse Dussaut y posteriormente del organista Xavier Darasse. En 1976, realizó una gira mundial como clavecinista de la Orquesta de Cámara de Toulouse. Tras una carrera como profesora de música en París, se instaló en la región de Quercy con su marido y sus hijos, todos músicos, que organizan cada año el Festival de Espanels.

